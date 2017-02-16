أهلي جدة والنصر في صراع ناري على الوصافة

تتجه الأنظار يوم الجمعة صوب ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" والذي يحتضن قمة المرحلة 19 من دوري جميل السعودي للمحترفين بين أهلي جدة والنصر، في حين يبحث الرائد عن مواصلة انتصاراته حينما يواجه الفيصلي، ويسعى الاتفاق لاستعادة نغمة الانتصارات عبر ضيفه الوحدة.



وتشكل المواجهة أهمية كبيرة لكلا الفريقين الطامحان للبقاء في دائرة المنافسة على لقب دوري جميل السعودي للمحترفين, إذ أن أي نتيجة غير الفوز ستعني ابتعاد طرف عن المنافسة قبل نهاية الدوري بـ7 مراحل.



وابتعد الأهلي المضيف عن المتصدر الهلال بـ4 نقاط عقب خسارته القاسية والمفاجئة من أمام القادسية 4-1 في المرحلة السابقة.



ويعلم الاهلاويون أن الخسارة من النصر ستعيدهم إلى المركز الثالث إذ يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 40نقطة, بفارق نقطتين عن أصفر العاصمة.



وحقق الأهلي فوزاً معنوياً يوم الاثنين الماضي بعد نجاحه برد الدين أمام مضيفه القادسية حينما أقصاه من كأس الملك ليصعد إلى الدور ربع النهائي.

ويعاني السويسري كريستيان غروس من أزمة الاصابات التي لاحقت الفريق إذ أن هناك شكوك حول مشاركة المدافع معتز هوساوي الذي أحس بألم في موضع الاصابة السابقة.



وكان من المتوقع مشاركة هوساوي كأساسي في مباراة النصر بعد شفاءه من الاصابة التي أبعدته عن الفريق خلال الشهرين الماضيين إلا أنه خرج من تدريب يوم الثلاثاء الماضي لذات الاصابة, لينضم إلى زملائه المصري محمد عبدالشافي واسلام سراج وعلي عواجي المصابين.



وفي المقابل يسعى النصر إلى مواصلة انتصاراته والاقتراب أكثر من المتصدر الهلال الذي يبتعد بفارق 6 نقاط.



وحقق النصر فوزاً ثميناً على ضيفه الوحدة في المرحلة السابقة في أول مباراة يقودها مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون الذي تولى المهمة عقب استقالة الكرواتي زوان ماميتش مدرب الفريق السابق.



وتنفس كارتيرون الصعداء بعد تأكد مشاركة قائد الفريق إبراهيم غالب الذي غاب عن لقاء الوحدة الماضي بسبب الانفلونزا الحادة, بالاضافة الى المدافع البرازيلي برونو أوفيني الغائب عن الفريق في المباراتين السابقتين بسبب الاصابة.



في حين لن تأكد عدم مشاركة اللاعب عوض خميس بقرار اداري بعد توقيعه للغريم التقليدي الهلال, بالاضافة إلى شايع شراحيلي الذي انضم إلى زميله عبدالعزيز الجبرين بعد تعرضه لاصابة في مواجهة الوحدة الماضية, ومواصلة غياب حسين عبدالغني لعدم الجاهزية.



ومن المتوقع أن تشهد المواجهة مشاركة الحارس وليد عبدالله لأول مرة بعد انتقاله إلى النصر الاسبوع الماضي, ولايزال المدرب يفاضل بينه وبين الثنائي حسين شيعان وعبدالله العنزي للمشاركة كأساسي

الفيصلي والرائد



وعلى ستاد الملك سلمان بالمجمعة يسعى الرائد إلى مواصلة الانتصارات حينما يواجه مضيفه الفيصلي. واستعاد الرائد نغمة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه الباطن 2-1 ليتقدم إلى المركز السادس برصيد 22 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الشباب الخامس.

وفي المقابل يبحث الفيصلي عن فوز يبعد الفريق عن مؤقتاً عن دائرة الخطر إذ يحتل المركز 11 برصيد 17 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الوحدة متذيل الترتيب.

وعلى ستاد الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يسعى الاتفاق الى استعادة نغمة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة الجريح.

وفقد الاتفاق صاحب المركز السابع برصيد 21 نقطة نغمة الانتصارات في المراحل 8 الماضية، إذ أن آخر فوز له كان على حساب ضيفه الفيصلي 3-1 في المرحلة العاشرة.

وفي المقابل يأمل الوحدة في انقاذ ما يمكن انقاذه وتحقيق نتيجةً تبعده عن شبح الهبوط الذي يقترب من الفريق بعد كل مرحلة.

ويتذيل الوحدة الترتيب برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة عن الخليج صاحب المركز قبل الأخير ونقطتين عن الفتح صاحب المركز 12.

