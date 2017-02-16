اتحاد القدم: 56 قضية تهدد الأندية السعودية في فيفا

أعلن اتحاد القدم السعودي عن وجود 195 مليون ريال كديون على الاتحاد، وأن 12 نادياً سعودياً يواجهون عقوبات انضباطية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بقيمة 81 مليون ريال، كما تم الإعلان عن المناصب بعد الهيكلة الجديدة والتي شهدت استلام خالد المقرن إدارة عمليات كرة القدم، والإنجليزي مارك كلاتينبرغ منصب مدير دائرة التحكيم.

وقال عبدالإله مؤمنة عضو مجلس إدارة الاتحاد في مؤتمر صحفي: هناك 195 مليون ريال ديون على الاتحاد السعودي لكرة القدم، منها سلفة 90 مليون ريال من وزارة المالية، وسيصل العجز إلى 105 ملايين ريال.



وتم تعيين عادل البطي أميناً عاماً ومديراً تنفيذياً لاتحاد القدم، وتم إلغاء اللجان وتحويلها إلى إدارات تنفيذية، وسيتولى خالد المقرن إدارة عمليات كرة القدم التي تضم لجنتي الاحتراف والمسابقات، بينما سيتولى مرعي عواجي رئاسة لجنة التحكيم بالتكليف حتى نهاية الموسم، وسيحتفظ خالد بانصر بمنصب رئيس لجنة الانضباط.

وتعين الإنجليزي مارك كلاتينبرغ مديراً لدائرة التحكيم بدلاً من مواطنه هاورد ويب الذي استقال من منصبه، وسيرأس ياسر المسحل رابطة دوري المحترفين، بينما سيتولى عبدالله البرقان منصب رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى، وطلال آل الشيخ منصب إدارة تطوير كرة القدم، أما الإدارة الإعلامية فستتولاها شركة متخصصة.

وفي المقابل، كشف ياسر المسحل نائب رئيس اتحاد القدم عن وجود 56 قضية ضد الأندية السعودية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، تشمل 12 نادياً بقيمة 81 مليون ريال سعودي.

وزاد المسحل: 9 من الأندية تشارك حالياً في دوري المحترفين، و3 من أندية الدرجة الأولى، وهناك عدد منها في لجنة الانضباط، كما تم سداد بعض القضايا المهمة في الأيام الماضية.