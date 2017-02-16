التعاون يعيد الفتح إلى دوامة الخسائر

أعاد التعاون مضيفه الفتح إلى دوامة الخسائر بعد فوزه عليه 2-صفر على ستاد الأمير سعود بن جلوي بالأحساء، في افتتاح المرحلة 19 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ولم يعرف الفتح طعم الهزائم في المراحل الثلاث الماضية بعد تحقيقه لفوزين متتاليين على حساب الفيصلي والرائد، وتعادل أمام الاتفاق 2-2 في المرحلة السابقة.

وشهدت المباراة أفضلية للتعاون الذي فاجأ مضيفه بهجوم مكثف وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه موسى الشمري الذي حول عرضية زميله السوري جهاد الحسين برأسه لتذهب فوق عارضة الحارس عبدالله العويشير.

وكاد الشمري مجدداً أن يفتتح التسجيل حينما ارتقى لعرضية زميله الفرنسي الحسن ندياي وحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للفتح.

وسنحت فرصة ثمينة للفتح وتحديداً لمدافعه عبدالله البليهي الذي تلقى كرة عرضية متقنة من زميله ماجد هزازي لتذهب بجانب القائم الأيسر للحارس سلطان الغامدي.

وفي الشوط الثاني واصل التعاون بحثه عن هدف السبق وكان قريباً من ذلك حينما تلقى مهاجمه الفرنسي ندياي تمريرة متقنة من زميله جهاد الحسين أمام المرمى ليسدد الكرة لتجد الحارس عبدالله العويشير الذي أبعدها بصعوبة.

ورد الفتح سريعاً وكاد مهاجمه علي الزقعان أن يفتتح التسجيل بعدما حول عرضية زميله المدافع ماجد هزازي بقدمه إلا أن ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 85 تمكن الفرنسي ندياي من تسجيل هدف السبق بعدما حول عرضية زميله المدافع محمود معاذ بقدمه في شباك الحارس عبدالله العويشير.

وفي الوقت بدل الضائع عزز السوري جهاد الحسين تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء، تسبب بها اللاعب بنفسه.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 24 نقطة متقدماً إلى المركز السادس مؤقتاً، وبقي الفتح على رصيده السابق 15 نقطة في المركز 12 مؤقتاً.