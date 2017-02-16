الهلال يكتسح الخليج ويبتعد بالصدارة

ابتعد الهلال بصدارة دوري جميل السعودي للمحترفين بعد فوزه الكبير على ضيفه الخليج 4-صفر على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة 19 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ولم يجد الهلال أي صعوبة في الفوز على ضيفه الذي اكتسحه ذهاباً بسداسية نظيفة حينما أمطر شباكه برباعية نظيفة، ثلاثه منها في الشوط الثاني.

وفرض الهلال سيطرته مبكراً وانتظر حتى الدقيقة 28 حينما افتتح مهاجمه البرازيلي ليو بوناتيني التسجيل لفريقه عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني كثف الهلال هجومه وتمكن لاعبه سلمان الفرج من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 53 بعد متابعته لتسديدة زميله السوري عمر خريبين العائدة من العارضة ليسدد الكرة بقوه في الشباك.

وعند الدقيقة 60 تمكن البرازيلي كارلوس ادواردو من تسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله خريبين ليضع الكرة بسهولة في شباك الحارس مسلم آل فريج.

واختتم البرازيلي ليو بوناتيني أهداف الهلال بتسجيله الهدف الرابع عند الدقيقة 74 بعدما حول تمريرة زميله المدافع محمد جحفلي برأسه في شباك الخليج.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 47 نقطة في المركز الأول وبفارق 7 نقاط عن أهلي جدة الوصيف الذي تنتظره مهمة صعبة أمام النصر يوم الجمعة، وبقي الخليج على رصيده السابق 14 نقطة في المركز 13 مؤقتاً.