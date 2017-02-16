برونو أوفيني: سعيد بمواجهة السومة من جديد

أظهر البرازيلي، برونو أوفيني، مدافع النصر جاهزيته لمواجهة عمر السومة مهاجم أهلي جدة وهداف الدوري، مؤكداً أنه سيذهب مع زملائه إلى جدة لتحقيق الفوز والعودة إلى الرياض.

وقال أوفيني في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة الهامة: إننا كمدافعين لا نخشى أي مهاجم لأن لدينا إمكانياتنا وقوتنا الدفاعية التي نظهرها في الملعب. ندرك أن الأهلي يضم أفضل مهاجم في الدوري، ولكننا كمدافعين نسعد باللعب أمام مثل هذه النوعية من اللاعبين.

وحول إصابته، أجاب: إصابتي ما زالت وأنا في جاهزية تامة للمباراة. شاركت في التدريبات طوال الفترة الماضية ويبقى قرار مشاركتي بالمباراة بيد المدرب باتريس.

وأضاف برونو: تمثل مباريات الفرق الكبيرة للاعبين والجماهير مناسبات سعيدة ترى من خلالها عطاءات تنافسية جميلة وبالطبع أي لاعب يتمنى أن يشارك في مثل هذه المباريات كون الأجواء بها ممتعة.