مواجهات الإياب ترجح كفة الأهلي على النصر

ستكون مواجهة الإياب بين أهلي جدة والنصر ضمن مباريات الجولة 19 من دوري جميل للمحترفين، المواجهة الأولى بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله، بعدما كانت المواجهتان السابقتان على ذات الملعب في جولة الذهاب.

وانتهت المباراتان السابقتان بذات الملعب في الدور الأول من موسمي 2014-2015، و2015-2016 بفوز المضيف 2-1، و4-2 على التوالي.

والتقى الفريقان في الدور الثاني منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009 في 8 لقاءات إذ تفوق الأهلي في 3 مواجهات، في حين كسب النصر مواجهة وحيدة، وتعادلا في 4 مواجهات.

وأول لقاء بين الفريقين في الدور الثاني بدوري المحترفين كان في موسم2008-2009 على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة وانتهت المباراة بفوز الأهلي 2-صفر سجلها حسن الراهب مهاجم النصر الحالي، ومدافعه المعتزل محمد مسعد.

وفي موسم 2009-2010 حسم التعادل الإيجابي 1-1 اللقاء الذي أقيم على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، إذ سجل للنصر لاعبه السابق أحمد عباس، وسجل للأهلي مهاجمه البرازيلي السابق فيكتور سيموس.

وفي موسم 2010-2011 حسم التعادل السلبي مواجهة الفريقين التي احتضنها استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

وفي موسم 2011-2012 كرر الأهلي تفوقه إذ فاز على النصر 3-1 سجلها مهاجمه العماني السابق عماد الحوسني، وصانع ألعابه البرازيلي السابق كماتشو، وقائده الحالي تيسير الجاسم، في حين سجل هدف النصر الوحيد مهاجمه الحالي محمد السهلاوي في المباراة التي احتضنها استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وفي موسم 2012-2013 تعادل الفريقان 2-2 في المواجهة التي احتضنها استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وسجل هدفي النصر لاعبه البرازيلي السابق رافائييل باستوس، واليوناني انجيلوس كارستياس، في حين سجل هدفي الاهلي مهاجمه العماني السابق عماد الحوسني.

وفي موسم 2013-2014 حقق النصر فوزه الوحيد على الأهلي في الدور الثاني منذ انطلاق دوري المحترفين بنتيجة 3-1 سجلها مهاجمه البرازيلي السابق التون رودريغيز ويحيى الشهري وحسن الراهب، وسجل هدف الاهلي الوحيد قائده تيسير الجاسم في المباراة التي احتضنها استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وفي موسم 2014-2015 فاز الاهلي على النصر 4-3 في المواجهة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي، وسجل للضيوف مهاجمه السوري عمر السومة "هاتريك" ومدافعه السابق أسامه هوساوي، في حين سجل أهداف النصر مهاجمه محمد السهلاوي "هاتريك".

وفي الموسم الماضي تعادل الفريقان1-1 على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وسجل للنصر لاعبه البرازيلي السابق ماركينيوس جابرييل، وسجل للأهلي لاعبه البرازيلي السابق ماركينهو.