هاشم سرور: العنزي أحق من وليد عبدالله بحراسة مرمى النصر

كشف لاعب النصر السابق، هاشم سرور، أن مواجهة فريقه أمام أهلي جدة يوم الجمعة المقبل في قمة مواجهات المرحلة 19 من دوري جميل السعودي للمحترفين ليست اختباراً صعباً، مؤكداً في الوقت ذاته أن النصر هو الأقرب للفوز.

وقال اللاعب الملقب بالنحلة لـ"العربية.نت": "مباراة النصر أمام الأهلي ليست اختباراً صعباً، نعم هي مباراة مهمة وحساسة لكلا الفريقين وتعتبر طريقا مؤديا للمنافسة على لقب الدوري وأنا متأكد من أن النصر سيدخل اللقاء للفوز وهو الأقرب لذلك".

وأشار قائد النصر السابق إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق مهمته ستكون صعبة للغاية، وزاد بقوله: كارتيرون استلم المهمة في وقت حرج ولكن كلي ثقة بأنه قادر على إحداث الفارق وزرع الروح من جديد لدى اللاعبين لاسيما أنه سيواجه فريقا كبيرا باسمه ولاعبيه.

ورفض سرور أن الخسارة ستعني نهاية مشوار أحد الفريقين في الدوري، وقال: الفريقان كبيران والخسارة أو الفوز أمر متوقع وفي حال خسارة النصر لن تعني انتهاء مشواره في المنافسة على لقب الدوري فعالم كرة القدم غريب وعجيب وهناك فرق متطورة قادرة على تغيير المراكز مثل القادسية والاتفاق، ولكني ما زلت أتوقع أن يكون لأسود النصر كلمة في المباراة.

وتمنى رئيس رابطة لاعبي النصر القدامى أن يشرك المدرب الفرنسي كارتيرون الحارس عبدالله العنزي كأساسي، وأضاف: العنزي يستحق أن يأخذ الفرصة كأساسي أمام الأهلي ويشفع له المستوى الذي قدمه في المواجهات السابقة التي شارك بها، وأما وليد عبدالله فأتمنى أن يأخذ الفرصة في حال أخفق الحارس عبدالله العنزي لا سمح الله.

وأوضح سرور أن رابطة لاعبي النصر القدامى تم تأسيسها لخدمة أجيال لاعبي الفريق، وقال: الرابطة تم تأسيسها لخدمة لاعبي النصر وأهم أهدافها التكافل الاجتماعي للاعبين وأن تكون الصوت الحر للاعبين، وايضاً من أهدافها صناعة مدربين ومستشارين يكونون أهلا للثقة في خدمة الكيان في شتى المجالات، وأن تكون أهم عنوان رياضي.