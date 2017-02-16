9 حكام أجانب أداروا مواجهات أهلي جدة والنصر

كلفت لجنة التحكيم باتحاد القدم السعودي أرثر دياز، حكماً لقمة المرحلة 19 من دوري جميل السعودي للمحترفين بين أهلي جدة والنصر في المباراة التي يحتضنها استاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة".

ويعتبر دياز الحكم العاشر الذي يقود مواجهة الأهلي والنصر منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009.

والتقى النصر والأهلي خلال دوري المحترفين السعودي منذ انطلاقه في17 مواجهة كان منها 10 مواجهات بالصافرة الأجنبية بقيادة 9 حكام، في حين أدار الحكام السعوديون 7مواجهات.

وأول حكم يضبط كلاسيكو الأهلي والنصر منذ انطلاق دوري المحترفين كان المجري رسولت ستزابو الذي قاد لقاء الذهاب لموسم 2009-2010 على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 3-3.

وفي مواجهة الإياب لذات الموسم أسندت المهمة للحكم البولندي مارسين بورسكي في المباراة التي احتضنها استاد الملك فهد الدولي، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي موسم 2010-2011 قاد الحكم الفرنسي هيرفي بيسيريلو مواجهتهما التي أقيمت على استاد الأمير فيصل بن فهد وانتهت بفوز النصر 2-1.

وابتعدت الصافرة الأجنبية عن لقاءات الفريقين طوال موسم ونصف لتعود في موسم 2012-2013 إذ قاد الحكم الإيطالي الشهير باولو تاقليا فينتو مواجهتهما التي احتضنها استاد الملك فهد الدولي وانتهت بالتعادل الإيجابي2-2.

وفي الموسم الذي يليه ضبط الحكم المجري الشهير فيكتور كاساي مواجهتهما التي احتضنها استاد الملك فهد الدولي، وانتهت بفوز النصر 3-1.

وفي موسم 2014-2015 أسندت المهمة في مواجهتي الذهاب والإياب لطاقم تحكيم سويسري، إذ قاد اللقاء الأول ساشا أمهوف وقاد اللقاء الثاني ألن مارك سيري وانتهت المواجهتان بفوز الأهلي 2-1، 4-3 على التوالي.

وفي موسم 2015-2016 قاد البولندي سيمون مارسينياك لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد الجوهرة المشعة، وانتهت بفوز الأهلي 4-2، في حين اسندت المهمة في مواجهة الذهاب للحكم السويدي جوناس أريسكون وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي آخر لقاءاتهما الذي أقيم في الدور الأول لهذا الموسم عاد المجري فيكتور كاساي وقاد لقاءهم الثاني وانتهت المباراة بفوز النصر بهدف وحيد سجله محترفه البارغوياني فيكتور أيالا.

وأشهر الحكام الأجانب في المواجهات العشر السابقة التي قادوها 51 بطاقة صفراء، و7 بطاقات حمراء كان النصيب الأعلى منها للأهلي بواقع 29بطاقة صفراء، و5 بطاقات حمراء، في حين تلقى لاعبو النصر 22 بطاقة صفراء، وبطاقتين حمراوين.

وفي المقابل أشهر الحكام السعوديين الذين أداروا السبع مواجهات الأخرى وهم عبدالرحمن الجروان ومرعي عواجي وسعد الكثيري وفهد المرداسي "مواجهتين" وعبدالرحمن العمري "مواجهتين" 25 بطاقة صفراء 13 منها للنصر، و12 للأهلي، وبطاقة حمراء وحيدة كانت من نصيب لاعب الأهلي وليد باخشوين.

وأكثر مواجهات الفريقين التي شهدت بطاقات ملونة هي التي قادها الحكم الإيطالي باولو تاقليا فينتو في موسم2012-2013 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، إذ أشهر 8 بطاقات صفراء موزعة على الفريقين بواقع 5 للأهلي و3 للنصر، وثلاث بطاقات حمراء للاعبي الأهلي وليد باخشوين والكولومبي خايرو بالومينو، وللاعب النصر إبراهيم غالب.

وبالإضافة إلى تلك المواجهة، تأتي مواجهتهما في موسم 2013-2014 التي قادها المجري فيكتور كاساي والذي أشهر 6 بطاقات صفراء للأهلي، وبطاقة صفراء وحيدة للنصر، وأشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعبي الأهلي محمد أمان وسلطان السوادي، وحارس النصر عبدالله الشمري.