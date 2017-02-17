اتحاد جدة يسعى إلى "الثأر" من الشباب

يسعى اتحاد جدة إلى ابقاء حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب حينما يحل ضيفاً ثقيلا على الشباب المتعثر على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في حين يبحث القادسية عن مواصلة انتصاراته حينما يستضيف الباطن، في ختام المرحلة 19 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد يبحث الشباب عن استعادة نغمة الانتصارات عبر بوابة الاتحاد المنتشي.

وقدم الشباب أداءً سيئاً هذا الموسم بسبب الظروف الكبيرة التي حاصرت النادي وهو ما سيجعل مهمته صعبة للغايه كونه سيواجه الاتحاد الباحث عن مواصلة مطاردة المتصدر.

وفقد الشباب نغمة الانتصارات في المراحل الثلاث الماضية بعد أن مني بخسارتين أمام أهلي جدة والتعاون، وتعادل في المرحلة الماضية أمام ضيفه الخليج 1-1، ليبقى في المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

وفي المقابل يسعى الاتحاد إلى رد الدين للشباب الذي ألحق به أول خسارة هذا الموسم حينما فاز عليه على ستاد الجوهرة المشعة بهدف سجله مهاجمه الجزائري محمد بن يطو.

ونجح الاتحاد في استعادة توازنه بفوزه على مضيفه التعاون 2-1 عقب الخسارة الثقيلة التي تلقاها من غريمه التقليدي الأهلي 4-1 ليبقى في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

وأكمل التشيلي سييرا مدرب الاتحاد تحضيراته للمباراة بتواجد جميع اللاعبين باستثناء الثنائي المصاب الحارس عساف القرني واللاعب معتز تمبكتي، بالاضافة الى سلطان مندش المبعد بقرار فني.



القادسية والباطن

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر يسعى القادسية إلى مستوياته المميزة حينما يستضيف الباطن.

ونجح القادسية بالابتعاد عن الخطر بعد أن ترك مقعده في المركز قبل الأخير ليقفز الى المركز التاسع برصيد 20 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الوحدة متذيل الترتيب.



وفي المقابل، حقق الباطن انتصارين أمام الخليج والاتفاق لكنه خسر خارج أرضه أمام الرائد، ليتوقف رصيده عند 19 نقطة.

وقدم القادسية أداءً لافتاً بقيادة مدربه البرازيلي هيليو دوس أنغوس بعدما نجح بجمع 7 نقاط في المراحل الثلاث الماضية، بفوزه على فريقي النصر 3-2 وأهلي جدة 4-1 وتعادل أمام الهلال 1-1 في الرياض.

