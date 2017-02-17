النصر يسقط الأهلي في جدة ويخطف الوصافة

كرر النصر تفوقه على أهلي جدة حينما فاز عليه 2-صفر على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" ليخطف المركز الثاني، في حين قاد المهاجم مختار فلاتة فريقه الوحدة الى تحقيق فوزٍ ثمين على ضيفه الاتفاق في المرحلة 19 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ونجح النصر بكسر عقدة الفوز على الأهلي على ملعبه، إذ كان آخر فوز كان في عام 2007.

وشهد الشوط الأول اثارةً كبيرة بعد أن تبادل الفريقان الهجمات التي بدأت لأصفر العاصمة حينما مرر قائد إبراهيم غالب تمريرة مميزة للمهاجم محمد السهلاوي الذي هيأها بدوره للكرواتي مارين توماسوف ليسددها إلا أن استقرت بأحضان الحارس ياسر المسيليم.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 20 ليرد على هجمة النصر حينما سدد مهاجمه السوري عمر السومة كرةً قويه مرت بجانب القائم الأيمن للحارس وليد عبدالله.

وسنحت فرصة خطيرة للنصر للاعبه الكرواتي توماسوف الذي تلقى كرةً على قوس منطقة الجزاء ليسددها قويه إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي تصدى لها.

وكان الأهلي قريباً من افتتاح التسجيل حينما تلقى مهاجمه عمر السومة داخل منطقة الجزاء من زميله سلمان مؤشر ليسددها لتجد اللاعب ابراهيم غالب الذي اعترض طريقها في اللحظة الأخيرة.

وعند الدقيقة 32 أهدر السوري عمر السومة هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله عبدالفتاح عسيري ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتجد الحارس وليد عبدالله الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 45+1 نجح النصر بتسجيل هدف السبق عن طريق صانع ألعابه يحيى الشهري الذي تلقى كرة أمام المرمى من مدافع الأهلي سعيد الربيعي ليضع الكرة في الشباك.

وبدأ الشوط الثاني بأفضلية للنصر الذي كان قريباً من تعزيز تقدمه حينما تلقى مدافعه عبدالله مادو كرة داخل منطقة الجزاء من زميله ابراهيم غالب ليسدد الكرة الا انها وصلت سهله بأحضان الحارس ياسر المسيليم.

وعند الدقيقة 58 أنقذ حارس النصر وليد عبدالله فريقه من هدفٍ محقق بعد تصديه لرأسية زميله المهاجم محمد السهلاوي العائدة بالخطأ نحو مرمى فريقه.

وعند الدقيقة 60 دفع السويسري كريستيان غروس بأول تغييراته بدخول اليوناني فيتفاتزيديس بديلاً لحسين المقهوي، ليجري الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب النصر تغييره الأول بدخول اللاعب عبدالرحمن الدوسري بديلاً للمصاب أحمد الفريدي.

وعند الدقيقة 72 ازدادت صعوبة المباراة على الأهلي بعدما أشهر حكم المباراة البرتغالي آرثر دياس البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعبه العراقي سعد عبدالأمير لمخاشنته مهاجم النصر محمد السهلاوي.

وكاد الأهلي رغم النقص أن يسجل هدف التعادل حينما ارتقى لاعبه مصطفى بصاص لعرضية زميله سعيد المولد وحول الكرة برأسه لتجد الحارس وليد عبدالله الذي تصدى لها.

وعند الدقيقة 85 كان الأهلي قريباً من تسجيل هدف التعادل حينما ارتقى مهاجمه مهند عسيري لعرضية زميله تيسير الجاسم ليحول الكرة برأسه إلا أنها أصابت العارضة.

وعند الدقيقة 88 كاد مهاجم النصر نايف هزازي أن ينهي آمال الأهلي بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله الكرواتي توماسوف إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

ورد الأهلي سريعاً وكاد لاعبه اليوناني فيتفاتزيديس أن يسجل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتجد الحارس وليد عبدالله الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 90+3 تمكن مهاجم النصر نايف هزازي من تسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء تسبب بها اللاعب يحيى الشهري بعد تعرضه لاعاقة داخل منطقة الجزاء من مدافع الاهلي سعيد المولد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 41 نقطة متقدماً إلى المركز الثاني وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، وبقي الأهلي على رصيده السابق 40 نقطة متراجعاً إلى المركز الثالث.

وعلى ستاد الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة حقق الوحدة فوزاً ثميناً على ضيفه الاتفاق 2-1.

ويدين الوحدة لمهاجمه مختار فلاتة الذي نجح بتسجيل هدفي الفوز لفريقه عند الدقيقتين "41،58"، في حين سجل هدف الاتفاق الوحيد حارس الوحدة عبدالله العراف بالخطأ في مرماه.

وارتفع رصيد الوحدة إلى 16 نقطة متقدماً إلى المركز 12، في حين بقي الاتفاق على رصيده السابق 22 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً.