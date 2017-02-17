حسين عبدالغني: عوض خميس خسارة.. ولا خلاف مع الفريدي

اعتبر حسين عبدالغني قائد النصر رحيل زميله عوض خميس إلى الهلال خسارة كبيرة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه ليس على خلاف مع زميله الآخر أحمد الفريدي.

وقال قائد النصر لـ"في المرمى": رحيل عوض خميس خسارة كبيرة، لكن النصر ناد كبير ولا يتوقف على أي شخص. وزاد عن الفريدي: هناك أناس تحب تضخيم الأمور، لم يكن بيني وبين أحمد أي خلاف أو اختلاف، الأوضاع في نادي النصر ممتازة للغاية.

وحول المدرب الجديد كارتيرون، أجاب: مدرب كبير، لكنه لن يقدر على تغيير الفريق في ظرف مباراتين، أتوقع أن يستمر على طريقة المدرب السابق زوران مع إضافة بعض التعديلات.