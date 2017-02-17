حكم بحريني يقود مواجهة الأخضر وتايلاند

20 جمادي الأول 1438 هـ -

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم بحريني لإدارة مباراة المنتخب السعودي مع منتخب تايلاند في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم .2018

ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم الدولي علي حسن عبدالنبي كحكم ساحة ويساعده محمد جعفر كمساعد أول ونواف شاهين خليفة كمساعد ثاني وعمار إبراهيم كحكم رابع .

كما أسند الاتحاد الأسيوي إدارة مباراة المنتخب السعودي بنظيره منتخب العراق في الجولة السابعة من التصفيات لطاقم تحكيم أوزبكي.

ويقود الطاقم الحكم الدولي فالنتين كوفالينكو ويساعده مامور سايدكاسيموف كمساعد أول وشادمنوف كمساعد ثاني وسيرزود قاسيموف كحكم رابع