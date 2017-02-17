قراءة في مفاتيح "الكلاسيكو" فنياً وبدنياً

يتفوق محمد السهلاوي الذي يعتبر مفتاح نجاح النصر على منافسه عمر السومة في السرعة القصوى، بينما يتفوق الأخير بالتوازن أثناء الأداء الحركي وذلك عبر قراءة فنية يقدمها برنامج "في المرمى".

وتصل سرعة السهلاوي إلى 79% مقابل 77% لهداف الدوري، بينما يحتفظ المهاجم السوري بتوازنه خلال الأداء الحركي سواء في تمرير الكرة من ساق إلى أخرى، أو التحكم بالكرة أو المحافظة عليها بنسبة 88%، مقابل 76% لدى مهاجم الأصفر.

وفي المقابل يمتاز السهلاوي بسرعة رد الفعل بنسبة 77% مقابل 76% لعمر السومة، وفي الارتقاء يتفوق السهلاوي كذلك بوضوح، أما في ذهنية الأدوار المسندة للاعب تميل الكفة إلى السومة بنسبة 73% مقابل 70% لمهاجم النصر.

في خط المنتصف، يتفوق يحيى الشهري بالمهام الهجومية على منافسه اليوناني فيتفا بنسبة 75% وهي نسبة تفوق ما يملكه ميسي اليونان بواحد في المئة، لكن الأخير يتفوق على صانع ألعاب الأخضر بالارتقاء، ويتساويان بقدرتهما على التحمل.

وعلى مستوى الدفاع، يتساوى عمر ومعتز هوساوي بالبراعة الدفاعية المتضمنة التمركز، منع الخصم من التسجيل، الارتقاء للكرات العالية، بنسبة 73%، ويتساوى ثنائي الأخضر بسرعة رد الفعل بنسبة 40% كذلك.