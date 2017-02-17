"الاستئناف" ترفض احتجاج الخليج ضد جفين البيشي

رفضت لجنة الاستنئاف باتحاد القدم السعودي، الاحتجاج المقدم من قبل إدارة نادي الخليج على مشاركة جفين البيشي في المباراة التي جمعت الفريقين منتصف ديسمبر الماضي، وصادر الاستنئاف بسبب انقضاء الموعد المحدد لاستيفاء متطلبات الاحتجاج.

وقالت لجنة الاستئناف في بيان رسمي: رفض الاحتجاج المقدم من قبل نادي الخليج حول مشاركة جفين البيشي، كونه تعرض إلى الطرد في مباراة النصر، وبالتالي تم اسقاط البطاقتين التي حصل عليهما، نظراً لعدم مشاركته في المباراة اللاحقة، مما يعني عدم انطباق ما استشهد به مقدم الاحتجاج من نص نظامي وتنتهي اللجنة إلى صحة مشاركة اللاعب في مباراة الخليج .

وتغلب الرائد على نظيره الخليج في تلك المباراة 3-2 ضمن الأسبوع الثالث عشر من دوري جميل للمحترفين.