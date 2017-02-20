الفيصلي يعود إلى مدربه السابق سيلناس

أعلنت إدارة الفيصلي اتفاقها مع المدرب الإيطالي جيوفاني سيلناس لتولي تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري خلفاً للكرواتي توميسلاف إيفكوفيتش الذي ألغي عقده عقب التعادل الأخير أمام الرائد.

وأكدت إدارة الفيصلي أن المدرب الإيطالي، الذي سبق له تدريب الفيصلي عام 2014 سيصل إلى السعودية يوم الثلاثاء، لاستلام مهمته خلال المباريات السبع المقبلة، هرباً من شبح الهبوط الذي يهدد الفريق.

وسبق لسيلناس تدريب فريقي وفاق سطيف وشباب بلوزداد ومولودية وهران وشبيبة بجاية في الجزائر، كما قاد فريق فري ستارز الجنوب أفريقي.