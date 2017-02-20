دياز: حالة الهلال الجيدة في الدوري ستستمر في آسيا

راهن الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال على الحالة الفنية المميزة لفريقه في الدوري السعودي، مؤكداً بأنهم سيحاولون الحصول على العلامة الكاملة رغم قوة منافسهم بيروزي الإيراني.

وتقام المباراة بين الفريقين على استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط بعمان.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي لفريقه بعمان : نسعى لكسب الثلاث نقاط في مواجهة الغد رغم أننا سنواجه فريقا قويا وصعبا ويملك لاعبين مميزين لديهم القدرة على المنافسة.

وأشار دياز إلى أن الهلال يسعى لتحقيق أي بطولة يشارك فيها موضحا : يمر الفريق بحالة جيدة بعد النتائج المميزة التي حققها في الدوري.

وأكد دياز أن بيروزي يقدّم أداء جيدا في البطولات المحلية. ومن المتوقع أن يكون اللقاء قويا بين الفريقين موضحا أنهم عملوا بشكل جيد لتعطيل بيروزي واستغلال غياب أحد نجومه.