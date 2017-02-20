طلال عبسي يمنح التعاون فوزاً تاريخياً في دوري الأبطال

حقق التعاون فوزاً تاريخياً على ضيفه لوكوموتيف الأوزبكي 1-صفر على ستاد الملك عبدالله بالقصيم في المرحلة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

ونجح التعاون في تحقيق فوزه الأول في أول مشاركة للفريق في دوري أبطال آسيا بعد أن حسم المواجهة بهدف نظيف سجله مدافعه طلال عبسي.

وشهدت المباراة أفضلية للتعاون الذي فرض سيطرته مبكراً وسنحت له العديدد من الفرص والتي كان ابرزها حينما أهدر لاعبه عبدالرحمن البركة هدفاً محققاً بعد تلقيه كرة عائدة من الحارس الأوزبكي بالخطأ إلا أنه سددها ضعيفة.

وقبل نهاية الشوط الأول سنحت فرصة للتعاون لمهاجمه الفرنسي الحسن ندياي الذي سدد كرةً من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وفي الشوط الثاني واصل التعاون بحثه عن الهدف الأول وكان قريباً من ذلك حينما تلقى لاعبه عبدالرحمن البركة تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله نايف موسى ليحول الكرة بقدمه إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس الأوزبكي.

وعند الدقيقة 68 تمكن المدافع طلال عبسي من تسجيل هدف السبق للتعاون بعد ارتقاءه لعرضية زميله الروماني لوسيان سان مارتن ليحول الكرة برأسه في شباك لوكوموتيف.

وواصل التعاون هجومه وسنحت له فرصة ثمينة لتسجيل الهدف الثاني حينمت تلقى مهاجمه الفرنسي ندياي تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله المهاجم محمد الصيعري ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت بجانب القائم الأيسر للحارس الأوزبكي.

وفي المباراة الثانية، تقلد ماكيتي ديوب دور البطولة في مباراة أهلي دبي والاستقلال الإيراني، بعدما سجل هدفين ليقوده إلى الفوز 2-1.

وسجل ديوب هدفه الأول قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، وتعادل الاستقلال عن طريق إبراهيمي، إلا أن ديوب سجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة.