غروس يتمنى عودة روح الأهلي في مباراة بونيودكور

تمنى السويسري كريستيان غروس مدرب أهلي جدة أن يستعيد فريقه روحه العالية في مباراة بونيودكور الأوزبكي ضمن دوري أبطال آسيا، بعدما تلقى هزيمتين محلياً أمام القادسية والنصر في الجولتين الماضيتين.

وقال غروس، خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة : نتمنى بداية مميزة للفريق بتحقيق النقاط الثلاث في مواجهة الغد أمام بونيودكور الأوزبكي وجميع الفرق تبحث عن للتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

وتابع : سنلعب أمام فريق منظم في النواحي الدفاعية، وعلينا السيطرة على مجريات المباراة مبكرا، وهي مباراة صعبة مثل كل مباريات الافتتاح في مختلف البطولات.

وواصل : لابد أن نمتلك الفاعلية اللازمة في الثلث الهجومي في مباراة الغد، ولابد أن نكون أذكياء في التعامل مع جميع أوقات المباراة.