فيصل بن تركي: لا تتوقعوا ما قد يفعله النصر

ترك الأمير فيصل بن تركي، رئيس النصر، الباب موارباً أمام تسجيل فريقه لاعبا جديدا أو إبقاء آخر، مؤكداً أنه من الصعب توقع ما قد يفعله نادي النصر.

وقال رئيس النصر على هامش مؤتمر صحافي بعد توقيع عقد شراكة مع شركة "إنفينتي" لرعاية قميص النصر: يمكن للنصر التوقيع مع أي لاعب، سواء في فترة تسجيل أو غيرها، في نادي النصر لا يمكن توقع ما قد نفعله. وأتبع: كل شيء جائز، سواء إبقاء لاعب أو مغادرة لاعب أو حتى التوقيع مع لاعب جديد.

وطلب رئيس النصر من جماهير ناديه حضور مباريات الفريق فيما تبقى من الموسم، وقال: أمامنا 12 مباراة إذا وصلنا نهائي كأس الملك، ولهذا أطالب الجمهور بالحضور والمساندة، ودعمهم في المباريات غير الجماهيرية أهم بالنسبة لنا من المباريات الكبيرة، لأن اللاعب يحتاج إلى التحفيز في كل وقت.

وأكد رئيس النصر عزمه طلب حكام أجانب في جميع مباريات المقبلة، بعد صعوده إلى الوصافة بفارق 6 نقاط عن الهلال.