في المدينة الخامسة.. الهلال يبحث عن معادلة رقم بيروزي

يبحث الهلال عن معادلة رقم انتصارات بيروزي في مواجهاتهما المباشرة، والتي بدأت قبل 26 عاماً، عندما يلتقي الفريقان في مسقط، خامس مدينة يلتقي فيها أنجح فرق بلديهما على مستوى بطولة الدوري.

واحتضنت ملاعب الرياض، طهران، طرابلس وهونغ كونغ 10 مباريات بينهما في بطولات كأس الكؤوس الآسيوية، بطولة آسيا للأندية ودوري أبطال آسيا، فاز الهلال في 3 مرات وتعادل مثلها مقابل 4 هزائم تلقاها أمام بيروزي.

وفي أولى المواجهات بينهما عام 1991 استضاف الأزرق نظيره الإيراني في الرياض في استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز سابقاً" في ذهاب نصف نهائي بطولة آسيا لأبطال الكؤوس وانتهت بالتعادل السلبي، لكن بيروزي سجل هدفاً في ملعب أزادي إياباً قاده إلى المباراة النهائية ومن ثم رفع أول نسخة من البطولة الجديدة آنذاك.

وبعد 7 أعوام من ذلك التاريخ، سقط الهلال أمام بيروزي في ربع نهائي بطولة أبطال الدوري التي احتضنتها طرابلس اللبنانية بهدف لا رد له، لكن الفريق السعودي انتقم بقوة في مباراة المركزين الثالث والرابع من ذات البطولة عندما أحرز الثنائي سامي الجابر وأحمد الدوخي هدفين لكل منهما، وتنتهي المباراة بفوز هلالي عريض قوامه 4-1.

وفي عام 2000، أقيم دور ربع النهائي بنظام التجمع بضيافة الهلال، وانتهت مباراتهما بالتعادل السلبي ليصعد الهلال متصدراً برصيد 7 نقاط، ويواصل طريقه إلى النهائي عندما تغلب على جوبيليو إيواتا الياباني 3-2 .

وعاد الإيرانيون لاستضافة ربع النهائي في نسخة 2001، وفي المباراة الأخيرة تقدم يوسف الثنيان للأزرق في الدقيقة التاسعة، لكن علي كريمي عدل النتيجة قبل أن ينهي بيروزي المباراة فائزاً 3-1 وتأهله إلى نصف النهائي مقابل احتلال الهلال المركز الأخير في المجموعة.

وانتظر الفريقان 11 عاماً لملاقاة بعضهما، وهذه المرة بنظام دوري أبطال آسيا الجديد، عندما أوقعتهما القرعة في ذات المجموعة بنسخة 2012، وسجل علي كريمي من علامة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، وفي مطلع الشوط الثاني عدل محمد الشلهوب النتيجة، وفي الإياب تكفل المغربي يوسف العربي بتسجيل هدف الفوز الأزرق.

وفي طريق الهلال إلى نصف نهائي نسخة 2015، واجه بيروزي في دور الـ16، وخسر منه بهدف سجله ديغاو "خطأ في مرماه"، لكن الثلاثي يوسف السالم والشلهوب وعبدالعزيز الدوسري هزوا شباك الفريق الإيراني في الرياض ليصعد الهلال إلى الدور اللاحق.