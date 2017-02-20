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"محادثات جادة" تعيد مدير دائرة التحكيم إلى إنجلترا

المصدر: العربية.نت
كلاتينبرغ في مباراة سابقة لأرسنال اللندني
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قرر مارك كلاتينبرغ، مدير دائرة التحكيم في اتحاد القدم السعودي العودة إلى قيادة المباريات في الدوري الإنجليزي بعد عدة محادثات جمعته بمسؤولي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ونشرت صحيفة "صن" الإنجليزية بأن كلاتينبرغ سيقود مواجهة ويست بروميتش ألبيون وبورنموث في الدوري الإنجليزي نهاية الأسبوع الجاري، مضيفة عبر مصادر مقربة من الحكم الشهير أن الجمهور سيشاهده في عدد من المباريات، قد تصل إلى 4 مباريات خلال ما تبقى من الموسم رغم انتقاله إلى السعودية لإدارة دائرة التحكيم.

وذكرت الصحيفة أن محادثات جادة جمعت كلاتينبرغ بمايك رايلي مدير لجنة حكام الدوري الإنجليزي عقب عودته إلى بلاده، دفعته إلى العودة لقيادة المباريات في دوري بلاده.

وقدم الاتحاد السعودي في مؤتمره الأخير "الخميس" كلاتينبرغ مديراً جديداً لدائرة التحكيم خلفاً لمواطنه هاورد ويب الذي استقال من منصبه مطلع الشهر الجاري ورحل إلى الولايات المتحدة الأميركية.

كلمات دالّة

#كلاتنبرغ, #دائرة التحكيم, #الاتحاد السعودي, #إنجلترا

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