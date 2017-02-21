أهلي جدة يبدأ مشواره الآسيوي بالفوز على بونيودكور

سجل عمر السومة وسلمان المؤشر هدفين ليفوز أهلي جدة بهدفين على ضيفه بونيودكور الأوزبكي ويتصدر المجموعة الثالثة بدوري أبطال اسيا لكرة القدم في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات يوم الثلاثاء.



واستغل الأهلي تعثر العين الإماراتي وصيف بطل النسخة الماضية بتعادله على أرضه 1-1 مع زوب آهان الإيراني في وقت سابق لينفرد بالصدارة.



ولم يترك الأهلي وصيف بطل اسيا 2012 وقتا لجس النبض وسدد السومة في العارضة بعد ركلة حرة في الدقيقة الثالثة.



لكن الهداف السوري نجح في افتتاح التسجيل بعدما استغل خطأ دفاعيا لينفرد بحارس الفريق الضيف ويسدد بهدوء في شباكه في الدقيقة 13.



وانتظر حامل لقب دوري المحترفين السعودي حتى الدقيقة 53 ليضاعف التقدم عبر المؤشر بعد تمريرة عرضية متقنة من سعيد المولد.



وحرمت العارضة المؤشر من تسجيل هدف آخر بعد نحو عشر دقائق.