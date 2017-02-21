النصر يعيد عوض خميس.. ويوقع معه 3 مواسم

وقعت إدارة النصر عقد تجديد لاعب الوسط عوض خميس لمدة 3 أعوام، بعد أقل من أسبوعين على إمضاء اللاعب عقده الاحترافي مع الهلال، الغريم التقليدي لذات المدة، في تطور مفاجئ للأحداث صباح الساعات الأولى من يوم الإثنين.

ونشر حساب النصر خبراً مفاده" أنهت إدارة النصر تجديد عقد عوض خميس 3 مواسم مقبلة " علماً بأن اللاعب أبرم في مطلع فبراير الجاري عقداً مماثلاً مع الهلال يلعب بموجبه لمصلحة الأزرق حتى 2020.

وتحدث عوض خميس لتطبيق النصر بعد توقيعه قائلاً: عدت إلى بيتي، وأشكر الأمير فيصل بن تركي، وجماهير الشمس.. والصملة ترجع" في إشارة إلى كلمة "الصملة يا رجال" التي اشتهر بها متوسط الميدان قبل موسمين.