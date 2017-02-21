لاعبو النصر يحتفون بعوض خميس بعد عودته إلى التدريبات

احتفل لاعبو النصر بزميلهم عوض خميس بعد توقيعه عقد تمديد تعاقده مع النصر لثلاث مواسم مقبلة، وعودته إلى التدريبات الجماعية بعدما كان يتدرب إنفرادياً طوال الأسبوعين الماضيين.

ونشر حساب النصر على "تويتر" صور لاعبي النصر وهم يتناول كعكة في وسط ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود، احتفاء بتوقيع عوض خميس مع النصر وعودته إلى التدريبات الجماعية التي أبعده عنها الفرنسي بارتيس كارتيرون بعد توقيعه لمصلحة الهلال.

ووقع عوض خميس لمصلحة الهلال قبل أسبوعين، لكنه عاد ووقع عقد تمديد تعاقده مع النصر بشكل مفاجئ في ساعة متأخرة من مساء يوم الإثنين.