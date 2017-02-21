"الانضباط" ترفض شكوى النصر ضد المرزوقي

رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم الشكوى المقدمة من نادي النصر ضد ماجد المرزوقي، مدير الاحتراف بنادي الشباب، فيما عاقبت فيصل أبا الخيل نائب رئيس التعاون بالإيقاف مباراتين وغرمته 40 ألف ريال على خلفية أحداث مباراة فريقه مع اتحاد جدة في الجولة قبل الماضية.

واتهم المرزوقي مسؤولاً نصراوياً بمفاوضة أحد لاعبي الشباب عقب نهاية مباراتهما الدورية في ديسمبر الماضي، ورفعت إدارة النصر شكوى تجاهه، إلا أن اللجنة رفضتها لعدم ثبوت الإساءة.

وقررت اللجنة إيقاف فيصل أبا الخيل نائب رئيس التعاون، وعلي الشايعي أمين عام النادي مباراتين لكل منهما وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال.

ورفضت اللجنة كذلك احتجاج التعاون ضد الحكم شكري الحنفوش الذي منح لاعبه محمد أبو سبعان البطاقة الحمراء في مباراة اتحاد جدة الدورية، والتي انتهت لمصلحة الفريق الجداوي 2-1.