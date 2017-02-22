إلكو مخاطباً لاعبي الاتفاق: لن أنجح دون تعاونكم

طلب الهولندي، إلكو شاتوري، مدرب الاتفاق من لاعبي الفريق التعاون والاجتهاد معه في المرحلة المقبلة، معتبراً أن صعوبة مهمته تكمن في توقيتها.

وقال إلكو الذي يستلم تدريب الاتفاق للمرة الثانية، بعد إقالة كل من جميل قاسم وخوان غاريدو، للاعبي الفريق: دعونا نعمل كأسرة واحدة، مهمتي لن تكون سهلة إلا بتعاونكم، وأنا واثق تماماً من أننا سنحقق تطلعاتنا والعودة إلى المسار الصحيح.

وزاد المدرب الهولندي: الأجواء في النادي ممتازة جداً من الناحية العناصرية والإدارية، وسبق لي العمل مع الفريق في الدور الأول وسط ذات الظروف، لكننا نجحنا بتجاوزه أمام التعاون مستوى ونتيجة، ونتمنى إعادة ذلك في قادم الأيام.