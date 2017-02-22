القانوني علي عباس: الإيقاف ينتظر عوض خميس

أكد المحامي التونسي علي عباس، المختص في قضايا الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن عقوبة الإيقاف لمدة 4 أشهر ستطول عوض خميس بعد توقيعه مع الهلال والنصر في وقت واحد.

وقال عباس في تصريحات لبرنامج "في المرمى": سمعنا عن وجود اتفاق بين عوض والهلال بخصوص استلام مبلغ معين في تاريخ معين، وإذ كان توقيع النصر معه بعد فوات الموعد فإن ذلك يعني بأن عقد خميس مع الهلال يعتبر لاغياً، أما إذا كان الأمر عكس ذلك فإن اللاعب سيتعرض إلى عقوبة الإيقاف لمدة 4 أشهر، ويمكن للهلال المطالبة بالمبالغ المالية التي دفعها لعوض وكل ما ينص عليه العقد، وفي المقابل لن يتعرض النصر إلى أي عقوبة لأنه لم يوقع مع لاعب في فترة سريان عقده.