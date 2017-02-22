الهلال ينهي قصة سالم الدوسري باستمراره عامين

أعلنت إدارة الهلال تجديد عقد لاعبها سالم الدوسري لمدة موسمين ابتداءً من الموسم المقبل، ليرتبط اللاعب بناديه حتى صيف العام 2019.

ودخل سالم الدوسري الفترة الحرة مطلع ديسمبر من العام الماضي إلى جانب زميله سلمان الفرج، وبقي يتفاوض مع الهلال طوال الأسابيع الماضية على تمديد عقده، وسط أنباء غير رسمية حول وجود أندية مهتمة به.

وبدأ الدوسري مشواره مع الهلال أواخر 2011، وانطلق بشكل سريع من درجة الأولمبي حتى بات لاعباً أساسياً في قائمة الأزرق طوال الأعوام الماضية، وضمه حينها فرانك رايكارد إلى صفوق المنتخب الأول في التصفيات الأولية للتأهل إلى مونديال البرازيل 2014.