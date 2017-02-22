خالد الدبل سنشكو من فاوض كنو.. والنتائج لم تخدم غاريدو

كشف خالد الدبل رئيس الاتفاق عن نية إدارته شكوى من يفاوض محمد كنو خلال سريان عقده، مشيراً إلى أن إدارته قدمت عرضاً لتجديد عقد لاعب الوسط الموهوب لكنه لم يرد حتى الآن.

وقال الدبل، ضيف برنامج "في المرمى": تلقينا مفاوضات من الأندية الكبيرة بخصوص الحصول على خدمات محمد كنو لكننا اعتذرنا منهم، فنحن نرغب بالحفاظ على اللاعب واستمراره، وبالفعل قدمنا له عرضاً للتجديد والقرار بيده، وإن لم نستطع إقناعه بالاستمرار فإننا سنبيع عقده، لكن أؤكد بأننا سنشتكي من يفاوضه خلال فترة سريان عقده.

وحول مسيرة فريقه التي بدأت بشكل جيد قبل أن تخفت وتتراجع، أجاب: نحن نهدف لبناء فريق شاب، وعندما بدأنا جيداً في الدوري كان بسبب الإعداد الجيد للفريق أثناء فترة الصيف، وبعد التعاقد مع غاريدو والخسارة الأخيرة أمام الوحدة عرفنا بأننا إلى حاجة لهزة في الفريق، ولم نكن نقدر على تغيير 30 لاعباً، بل كان تغيير المدرب أسهل، والحقيقة أن المدرب الإسباني كبير ومعروف على مستوى العالم، وأضاف لنا الشيء الكثير.