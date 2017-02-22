قضية عوض خميس.. بدأها السويلم واشتهرت في مصر

لم تعرف كرة القدم السعودية توقيع لاعب أكثر من عقد في فترة واحدة أواخر الثمانينات المي، عندما أبرم محمد السويلم عقدين مع قطبي جدة في فترة واحدة، وكلفه ذلك الإيقاف عن مزاولة كرة القدم.

وفي الألفية الحالية وقع الحارس خالد راضي عقدين مع الهلال والنصر قبل أن يتنازل الأول عنه لمصلحة غريمه، وكذلك فعل سعيد المولد الذي وقع مع الاتحاد وعاد إلى الأهلي قبل الرحيل إلى البرتغال ومنها نحو الرائد حتى عاد إلى الأهلي من جديد.

في مصر، تحدث العديد من حالات توقيع اللاعبين لأكثر من عقد، على سبيل المثال وائل جمعة وقع مع قطبي القاهرة، أما الأغرب فكان لاعباً ماليزياً أمضى على 4 عقود احترافية في ذات الوقت.