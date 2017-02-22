كأس الملك: النصر في مهمة سهلة أمام النهضة

يخوض النصر اختباراً سهلاً أمام مضيفه النهضة "درجة أولى" عندما يلاقيه مساء الخميس في ثمن نهائي كأس الملك السعودي

وتأهلت فرق الأهلي، التعاون، والهلال إلى ربع النهائي بعد تجاوزها أندية القادسية، الرائد والوحدة في دور الـ16 من ذات البطولة.



وسيلتقي النصر مع غريمه التقليدي الهلال في ربع النهائي، إذا ما تجاوز عقبة النهضة، ليكون الديربي الثالث بينهما بعد مواجهتين في الدوري ونصف نهائي كأس ولي العهد.

وتأهل النصر إلى هذا الدور بعد تجاوزه فريق الفيحاء "درجة أولى" برباعية لا رد لها، بينما تجاوز النهضة نظيره نجران بهدف فهد المالكي في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي جمعتهما الشهر الماضي.

ويعيش النصر أوضاعاً فنية جيدة بعدما صعد إلى وصافة ترتيب دوري جميل للمحترفين عقب فوزه على أهلي جدة بهدفي يحيى الشهري ونايف هزازي، وقلص الفارق بينه وبين الهلال إلى 6 نقاط، بينما يحتل النهضة وصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر أحد.

وخاض الفريقان مباراة في كأس ولي العهد الموسم الماضي انتهت 5-1 لمصلحة النصر، فيما التقيا مرتين في دوري المحترفين موسم 2013-2014 وخرج النصر من المباراتين فائزاً بنتيجة 4-1.