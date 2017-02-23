فهر طيب: سالم اشترط "الموسمين".. وطموحه الاحتراف خارجيا

أكد فهر طيب وكيل أعمال سالم الدوسري بأن موكله من طلب تجديد عقده لمدة موسمين مع الهلال، مشيراً إلى أن اللاعب الدولي يطمح بخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وقال طيب لـ"في المرمى": تأخر التوقيع بسبب طلبات من الطرفين، لكن لم يكن هناك خلاف بينهما، أما عن مدة العقد، فهذه كانت رغبة اللاعب وهو أمر جيد ودائماً ما كنت ضد العقود الطويلة وأنصح اللاعبين بالابتعاد عنها.

وأردف: سالم رأي بان يوقع لمدة موسمين لأنه لا زال صغيراً ولديه فرصة بتحسين عقده المقبل، كما أنه يطمح بالاحتراف الخارجي، وبعض التعديلات في قوانين الاحتراف قد تعطيه الفرصة بتحقيق ذلك.