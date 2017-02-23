الاتفاق والفتح يبحثان عن التعويض

يبحث فريقا الاتفاق وضيفه الفتح، عن تعويض إخفاقهما بدوري جميل السعودي للمحترفين، حينما يلتقيان على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك، في حين يواجه بالدور ذاته فريق وج "درجة أولى" ضيفه هجر "درجة أولى"، على ملعب الملك فهد بالطائف.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يسعى الاتفاق إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور والمضي قدماً نحو الدور ربع النهائي حينما يستضيف الفتح الجريح.

وعانى الاتفاق كثيراً بدوري جميل السعودي للمحترفين بعد أن فقد نغمة الانتصارات في التسع مراحل الأخيرة، لتقرر الإدارة إقالة الإسباني غاريدو مدرب الفريق بعد الخسارة من الوحدة 2-1 الأسبوع الماضي، وتعيين الهولندي إلكو يوهانس مدرب فريقها الأولمبي مؤقتاً.

وكان آخر فوز اتفاقي في دوري جميل يعود إلى تاريخ 24 نوفمبر من العام الماضي، في حين حقق انتصاراً وحيداً على ضمك في كأس الملك بدور 32 يوم 18 يناير الماضي.

وفي المقابل يعيش الفتح أوضاعاً حرجة خلال هذا الموسم، إذ إن الفريق قريب جداً من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، إذ يحتل المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة عن الخليج متذيل الترتيب.

وتوقفت انتصارات الفتح المتتالية في الأسبوع الماضي بعد خسارته من أمام التعاون بالدوري 2-صفر لتتبعها خسارة أخرى في مستهل مشوار الفريق بدوري أبطال آسيا من أمام فريق استقلال خوزستان الإيراني في مباراتهما التي احتضنها مجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط يوم الاثنين الماضي.

وعلى ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، يبحث فريقا وج وضيفه هجر عن تحقيق انجاز يتمثل بوصولهما إلى الدور ربع النهائي للمسابقة، حينما يلتقيان في الدور ثمن النهائي.

وفجر وج الذي ينشط بدوري الدرجة الأولى مفاجأة من العيار الثقيل حينما أقصى ضيفه الشباب مبكراً من كأس الملك بعد فوزه 1-صفر على ذات الملعب في دور 32.

ويأمل وج في رد الدين لضيفه الذي هزمه 2-1 على ذات الملعب يوم 16 ديسمبر من العام الماضي لحساب المرحلة 14 من دوري الدرجة الأولى.

ويأمل وج في أن لا تؤثر مشاركته بكأس الملك بمهمته الرئيسية وهي البقاء موسماً جديداً بدوري الدرجة الأولى، إذ يحتل الفريق المركز 13 برصيد 23 نقطة وبفارق نقطتين عن الطائي متذيل الترتيب.

وفي المقابل يسعى هجر إلى مواصلة مشواره الناجح بدوري الدرجة الأولى، إذ يحتل الفريق المركز السادس برصيد 29 نقطة وبفارق 6 نقاط عن النهضة الوصيف.

‏‫ووصل هجر إلى هذا الدور بعد فوزه على ضيفه العروبة 2-1 في دور 32 للمسابقة.‬