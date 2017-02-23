لجنة الانضباط تغرم عسيري والمقهوي

قررت لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي، تغريم لاعبي أهلي جدة مهند عسيري وحسين المقهوي 15 ألف ريال لكل منهما، وذلك نظير امتناعهما عن الحضور للمنطقة الخاصة باللقاءات عقب مواجهة النصر ضمن مسابقة دوري جميل للمحترفين.

وكتبت اللجنة عبر بيان: "لجنة الانضباط تغرم لاعب نادي الأهلي حسين المقهوي 15,000 ريال لامتناعه عن الحضور في منطقة الفلاش انترفيو في لقاء النصر ضمن دوري جميل".

وتابعت عبر بيانها الصادر الخميس: "لجنة الانضباط تغرم لاعب نادي الأهلي مهند عسيري 15,000 ريال لامتناعه عن الحضور في منطقة الفلاش انترفيو في لقاء النصر ضمن دوري جميل".