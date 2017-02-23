مدرب الخليج: هدفنا البقاء

أكد التونسي جلال قادري، مدرب نادي الخليج، أن رغبة فريقه هي الفوز على مضيفه الفيصلي وبلوغ أبعد مرحلة ممكنة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووصف قادري مواجهة الفيصلي بالجديدة، رغم أن الخليج والفيصلي تقابلا في الموسم الحالي بالدوري السعودي مرتين، ويأتي هذا الوصف من قادري بسبب التغييرات التي جرت على الفريقين بعد فترة الانتقالات الشتوية.

وقال قادري، في حديثه عن استعدادات الخليج لمواجهة الفيصلي بعد غد السبت في دور الـ16 من المسابقة: "نخوض بطولة كأس الملك بكل جدية رغم أن أبرز أولوياتنا هي البقاء في دوري المحترفين، بالنسبة لنا، سنخوض كل مباراة بهدف الفوز لاسيما وأن فريقنا يحتاج لفوز يكسر حاجز السلسلة الماضية التي كانت ما بين تعادل أو خسارة في الدوري. بالتأكيد، سيكون له أثر إيجابي على الفريق للمرحلة المقبلة".