هزازي يقود النصر لمواجهة الهلال في "الكأس"

قاد مهاجم النصر نايف هزازي فريقه النصر، إلى ضرب موعد لمواجهة غريمه التقليدي الهلال في الدور ربع النهائي لكأس الملك، بعد فوزه على النهضة "درجة أولى" 2-صفر على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في الدور ثمن النهائي للمسابقة.

ووجد النصر صعوبة في تجاوز مضيفه الذي شكل خطورةً كبيرة على مرمى الحارس حسين شيعان خاصة في الشوط الأول، الذي كاد مهاجمه بدر الخميس من تسجيل هدف السبق بعدما سدد كرةً قوية تصدى لها الحارس بصعوبة.

وسنحت فرصة ثمينة للنصر في الشوط الأول في لمدافعه عبدالله مادو الذي تلقى كرة أمام المرمى وسددها قوية الا أنها وجدت الحارس الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني استمر اهتزاز أداء النصر الذي فشل في الوصول لمرمى حارس النهضة طوال الشوط الثاني، لتمتد المباراة إلى الأشواط الاضافية.

وفي الشوط الاضافي الاول تحسن مستوى النصر الذي كثف هجومه نحو مرمى النهضة وتمكن مهاجمه البديل نايف هزازي من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 93 بعدما حول عرضية زميله خالد الغامدي برأسه في شباك الحارس داود الساعد.

وواصل النصر هجومه وتمكن هزازي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 97 عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله الكرواتي توماسوف.

وعند الدقيقة 105 شهدت المباراة عودة قائد النصر حسين عبدالغني للمشاركة مع الفريق من جديد بعد غيابه لمدة 88 يوماً.

وعند الدقيقة 108 أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب النهضة نايف العلياني لمخاشنته مدافع النصر عمر هوساوي.

وبهذه النتيجة صعد النصر لمواجهة غريمه التقليدي الهلال في الدور ربع النهائي للمسابقة.