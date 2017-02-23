يحيى الشهري وكارتيرون يحصدان نجومية الجولة 19

خطف فواز القرني حامي عرين اتحاد جدة مقعد الحارس في القائمة المثالية للجولة 19 من دوري المحترفين السعودي، التي شهدت تواجداً لاعبو أندية النصر، الاتحاد، الهلال والوحدة، بينما حصل يحيى الشهري لاعب النصر على أفضلية لاعبي الجولة، ومدربه باتريس كارتيرون على أفضلية المدربين في ثاني مبارياته مع الأصفر

وتواجد في خط الدفاع كلاً من عدنان فلاتة في مركز الظهير الأيسر، وشريف حازم مدافع الوحدة في خانة متوسط الدفاع، وإلى جانبه عمر هوساوي وخالد الغامدي من النصر.

وفي خط الوسط، حضر النصراويان يحيى الشهري وإبراهيم غالب، الأول في الوسط الأيسر والآخر في المحور، وإلى جانبهما متوسط ميدان الهلال عبدالله عطيف، والتشيلي كارلوس فيلانويفا صانع ألعاب اتحاد جدة.

وجاء مختار فلاتة مهاجم الوحدة في خانة الهجوم وإلى جانبه ليو بوناتيني لاعب الهلال، أما صافرة تركي الخضير فكانت الأفضل خلال الجولة.