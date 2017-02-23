يوم رئيس القادسية يبدأ بالتمارين وينتهي بـ"مفطح"

يبدأ معدي الهاجري رئيس القادسية يومه من صالة الألعاب الرياضية وهو روتين اعتاد عليه منذ 15 عاماً، ويؤكد الرئيس الشرقي بأن التزامه بنادي القادسية جعله يحرص أكثر على الرياضة.



وترافق كاميرا "العربية" رئيس القادسية في يوم كامل، في صالة الألعاب، مكتبه الخاص، مكتبه، مقر نادي القادسية وحتى وجبة العشاء الدسمة التي تناولها في المساء.