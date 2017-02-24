اتحاد جدة والشباب يتنافسان على توقيع الرويلي

يتنافس ناديا اتحاد جدة والشباب على استقطاب حارس العروبة الشاب رافع الرويلي، من أجل حماية أي من مرمييهما كلاعب هاو والاستفادة من خدماته فيما تبقى من منافسات الموسم الجاري.

وبحسب مصادر خاصة بـ"العربية.نت"، فإن الإدارة الشبابية قد تقدمت بعرض رسمي يمتد لـ5 مواسم، وذلك لتعويض رحيل الدولي محمد العويس إلى أهلي جدة، وزميله وليد عبدالله إلى الجار الأصفر، بيد أن اللاعب يرغب في إمضاء عقد جديد يمتد لمدة 3 مواسم.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن إدارة اتحاد جدة كذلك، ترغب هي الأخرى باستقطاب اللاعب إلى صفوف فريقها، حيث تقدمت بعرضها الخاص إلى وكيل أعماله وإدارة ناديه الشمالي، فيما ينتظر كلا الناديين موافقة اللاعب الشاب من أجل انضمامه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وساهم الحارس صاحب الـ26 عاما في صعود العروبة إلى دوري الأضواء للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يقدم مستويات مميزة ولافتة للأنظار خلال الموسمين اللذين قضاهما النادي الشمالي بين الأندية الكبيرة، وبات حينها مطمعا لبعض منها خلال تلك الفترة، قبل أن تعلن إدارة النادي آنذاك رفضها كافة العروض واستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.