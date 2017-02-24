الاتفاق يسقط الفتح ويطير للدور ربع النهائي

عمّق الاتفاق جراح ضيفه الفتح، حينما أقصاه من كأس الملك بفوزه عليه على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي للمسابقة.

ونجح الاتفاق في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ منتصف الشهر الماضي في كأس الملك، في حين أن آخر فوز له بدوري جميل السعودي للمحترفين كان في 24 نوفمبر من العام الماضي، حينما فاز على ضيفه الفيصلي 3-1.

وحاصرت الظروف التونسي فتحي الجبال مدرب الفتح بعدما استنفذ تغييراته إجبارياً بسبب الإصابة، إذ أخرج أولاً البرتغالي أوكرا وأشرك توفيق بوحيمد عند الدقيقة 24، وأجرى تغييره الثاني عند الدقيقة 44 بخروج المصاب محمد الفهيد ودخل بديلاً عنه رياض شراحيلي، وعند الدقيقة 72 تعرض لاعبه التونسي عبدالقادر الوسلاتي لإصابة ليخرجه ويشرك البرازيلي ناثان جونيور بديلاً عنه.

وشهد الشوط الأول أفضلية للاتفاق الذي انتظر حتى الدقيقة 43 حينما سجل مهاجمه صالح العمري هدف المباراة، بعدما تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله محمد الكويكبي ليسدد الكرة في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول سنحت فرصة ثمينة للاتفاق لمهاجمه يوسف السالم الذي سدد كرةً قوية داخل منطقة الجزاء، إلا أنها اصطدمت بزميله صالح العمري.

وفي الشوط الثاني ظهر الاتفاق بشكل مغاير في أول ربع ساعة وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه عبدالله البلادي الذي سدد كرةً قوية داخل منطقة الجزاء لتجد الحارس أحمد الكسار الذي أبعدها في اللحظة الأخيرة.

وواصل الفتح هجومه وأهدر قائده حمدان الحمدان هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله التونسي عبدالقادر الوسلاتي ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 75 أهدر مهاجم الاتفاق صالح العمري فرصة تعزيز تقدم فريقه حينما تلقى تمريرة مميزة من زميله هزاع الهزاع ليواجه المرمى وتجد الحارس علي المزيدي الذي تصدى لها بصعوبة.

وبهذه النتيجة سيواجه الاتفاق في الدور ربع النهائي نظيره التعاون.