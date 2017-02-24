تيسير الجاسم: الدوري ما زال في الملعب

أكد تيسير الجاسم، قائد أهلي جدة، أن فريقه الجداوي عانى نفسيا عقب الخسارة التي تلقاها أمام النصر، مشيرا إلى أن لقب مسابقة الدوري مازال في الملعب ولم يحسم بعد.

وقال الجاسم ضيف "في المرمى": "مباراة القادسية هزت الفريق، كنا في أفضل مرحلة عقب مواجهتي الاتحاد والشباب، هو فريق كبير لكن الخسارة منه لم تكن متوقعة".

وتابع بقوله: "عقب مباراة النصر، الفريق عانى نفسيا، لكن علينا العمل والمواصلة إلى نهاية الدوري، إلى الآن كافة الأمور في الملعب، الدوري بات صعبا لكنه ليس مستحيلا".

وزاد الجاسم في حديثه لـ"العربية": تركيزنا على البطولة الآسيوية، هنالك فرق كثيرة وصلت إلى نهائي البطولة أقل من مستويات الأندية السعودية، وأحلم بتحقيق اللقب مع الأهلي بعد تحقيقي انجازات عدة".