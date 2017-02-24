كأس الملك: الفيصلي يسعى لاستغلال ظروف الخليج

يسعى الفيصلي إلى استغلال ظروف ضيفه الخليج وحجز مقعده في الدور ربع النهائي لكأس الملك، حينما يلاقيه على ستاد الملك سلمان يوم السبت، في حين يبحث فريقا العدالة "درجة أولى" وضيفه الطائي "درجة أولى" عن إنجاز بالوصول إلى ذات الدور، في ختام الدور ثمن النهائي لكأس الملك.

وعلى ستاد الملك سلمان يسعى الفيصلي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور والتأهل إلى الدور ربع النهائي حينما يستضيف الخليج المتعثر.

ويدخل الفريقان المباراة وعينهما على دوري جميل السعودي للمحترفين، الذي يعيش من خلاله خطر الهبوط إذ يحتل الفيصلي المركز 11 برصيد 18 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الخليج متذيل الترتيب.

وجمع الفيصلي أربع نقاط من أمام الخليج هذا الموسم في دوري جميل السعودي للمحترفين، إذ فاز ذهاباً 3-1 على ذات الملعب، وتعادلا إياباً 1-1 على ستاد الامير سعود بن جلوي بالخبر.

ووصل الفيصلي إلى هذا الدور بعد فوزه على ضيفه الجيل 3-2، في حين اكتسح الخليج ضيفه العين "درجة ثانية" 8-1 في دور 32.

وعلى ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، يأمل فريقا العدالة وضيفه الطائي إلى مواصلة مغامراتهما في كأس الملك حينما يلتقيان يوم السبت.

ويدخل الفريقان المواجهة بظروف متشابهة إذ يواجهان خطر الهبوط الى دوري الدرجة الثانية، حيث يحتل العدالة المركز 12 برصيد 25 نقطة، في حين يتذيل الطائي الترتيب برصيد 21 نقطة قبل انقضاء المسابقة بتسع مراحل.

ونجح العدالة في بلوغ الدور ثمن النهائي بعد فوزه على الباطن ثامن ترتيب دوري جميل السعودي للمحترفين بنتيجة 3-2 في دور 32.

في حين فجّر الطائي مفاجأة من العيار الثقيل بعد إقصائه ضيفه اتحاد جدة بفوزه 2-1 في دور 32.