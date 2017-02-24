هزازي ينعش المدرج الأصفر

تنفست جماهير النصر الصعداء، بعد المستوى المميز الذي قدمه المهاجم نايف هزازي أمام النهضة "درجة أولى"، والذي قاد فريقه إلى التأهل للدور ربع النهائي لكأس الملك ليواجه الغريم التقليدي الهلال، بعد تسجيله هدفي المباراة، ليرفع رصيده مع فريقه إلى 10 أهداف منذ انضمامه مطلع الموسم الماضي.

وعانى النصر الأمرين في مواجهة مضيفه وصيف متصدر دوري الدرجة الأولى، حينما فشل في هزّ شباكه طوال الشوطين الأصليين، لينجح هزازي الذي دخل كبديل عند الدقيقة 70 في تسجيل هدفي الفوز في الشوط الإضافي الأول من كرة رأسية ومن ركلة جزاء.

وشارك هزازي مع النصر منذ انتقاله في 32 مباراة من أصل 45 مباراة في دوري جميل السعودي للمحترفين، منها 14 مباراة كأساسي بواقع 1339 من أصل 4050 وسجل فقط 5 أهداف، كان منها 3أهداف في الموسم الماضي، وهدفين هذا الموسم، وسجل 5 أهداف في كأس الملك وولي العهد.

وبدأ هزازي المشاركة أساسياً مع فريقه الأم اتحاد جدة مطلع موسم 2008-2009 وشارك في 19 مباراة بواقع 1142دقيقة وتمكن من تسجيل 9 أهداف كانت في شباك الشباب "ثلاث أهداف" وأبها والوطني "هدفين" والحزم والهلال.

وبعد انتقاله إلى الشباب مطلع موسم 2013-2014 قدم هزازي أداءً مميزاً مع فريقه الجديد، ونجح بتسجيل 10 أهداف في المراحل العشر الأولى، بعد أن لعب 817 دقيقة إلا أن موسمه انتهى مبكراً بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي أمام أهلي جدة.

وعاد هزازي في الموسم الذي يليه بعد شفائه من الإصابة بذات القوة بعد أن شارك مع الشباب في 17 مواجهة بواقع 1330 دقيقة وتمكن من تسجيل 14 هدفاً.

وأحدثت صفقة انتقال هزازي من الشباب إلى النصر مطلع موسم 2015-2016 بقيمة وصلت إلى 27 مليون ريال ضجة كبيرة بين المعسكرين الأبيض والأصفر، بعد أن عم الحزن على الجماهير الشبابية، في حين استبشر النصراويين كثيراً بقدوم الهداف ليكون بجانب محمد السهلاوي.

ولكن انصدمت الجماهير النصراوية كثيراً بمستوى هزازي في موسمه الأول الذي شارك في 18 مباراة بدوري جميل السعودي للمحترفين، منها 8 مباريات كأساسي بواقع 742 دقيقة وسجل فقط ثلاث أهداف، كانت في شباك الفتح في مواجهتي الذهاب والإياب، وسجل ثلاثة أهداف أخرى هدفين منها بشباك العروبة في كأس الملك، وهدف في شباك النهضة بكأس ولي العهد.

واستمر هزازي بعدم فرض اسمه في التشكيلة الأساسية للنصر مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش، بعد الذي أشركه في 14 مباراة بدوري جميل السعودي للمحترفين، كان منها 6 مباريات كأساسي بواقع 597 دقيقة من أصل 1710 دقيقة لعبت حتى اكتفى بتسجيل هدفين فقط في شباك الفيصلي وفي شباك أهلي جدة من ركلة جزاء في آخر مواجهة لفريقه بدوري جميل السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى تسجيله هدفين في شباك النهضة بكأس الملك.

وتأمل الجماهير النصراوية في أن يواصل مهاجمها تسجيل الأهداف، خاصةً مع المدرب الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي سجل برفقته ثلاثة أهداف في مواجهتين، فعل سينجح في إمطار الشباك بالأهداف، أم سيعود للصيام من جديد؟