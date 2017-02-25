الفيصلي يطير إلى الدور ربع النهائي

أهدى البرازيلي لويس غوستافو "لويزينهو" فريقه الفيصلي بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بعد فوزه على ضيفه الخليج 2-1 على استاد الملك سلمان بالمجمعة في ختام الدور ثمن النهائي لكأس الملك.

وأكمل الفيصلي عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي، والذي سيواجه من خلاله ضيفه العدالة "درجة أولى".

وشهد الشوط الأول أفضلية للفيصلي الذي كان قريباً من افتتاح التسجيل عن طريق مهاجمه محمد مجرشي، الذي تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله عبدالله المطيري ليسددها قوية وتجد الحارس مسلم آل فريج.

وسنحت فرصة ثمينة للفيصلي ولمهاجمه محمد مجرشي الذي ارتقى لعرضية زميله لويزينهو ليحول الكرة برأسه نحو مرمى الخليج إلا أن الحارس مسلم آل فريج كان بالموعد وتصدى للكرة.

وعند الدقيقة 25 تمكن محمد مجرشي من افتتاح التسجيل للفيصلي بعدما تابع تسديدة زميله عبدالله المطيري العائدة من الحارس مسلم آل فريج ليضع الكرة بالشباك.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى الخليج وتمكن مدافعه السنغالي اداما فرانسوا من تسجيل هدف التعادل بعد مرور دقائق من انطلاقته حينما استلم كرة داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة لي الشباك.

وعند الدقيقة 85 كاد البرازيلي جاديسون سانتوس مهاجم الخليج أن يسجل الهدف الثاني بعدما ارتقى لعرضية زميله طلال مجرشي وحول الكرة برأسه نحو مرمى الفيصلي لتجد الحارس مصطفى ملائكة الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 90+3 أنهى البرازيلي لوزينهو آمال الخليج حينما نجح بتسجيل هدف الفوز القاتل بعدما أكمل تمريرة زميله عبدالله المطيري بقدمه في شباك الحارس مسلم آل فريج.