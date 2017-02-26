أهداف كهربا والعكايشي تنهي ودية الاتحاد وجدة

سجل محمود كهربا "هدفين" وأحمد العكايشي هدفاً ليقودا الاتحاد إلى تجاوز فريق جدة "درجة ثانية" في مباراة ودية احتضنها ملعب نادي الاتحاد.



ودفع التشيلي خوسيه لويس سييرا بتشكيلته الأساسية التي شاركت أمام الشباب في الشوط الأول والذي أنهاه الاتحاديون متقدمين بهدفي المصري محمود كهربا.

وفي الشوط الثاني، قلص فريق جدة الفارق من نقطة الجزاء، لكن التونسي أحمد العكايشي أحرز الهدف الثالث لتنتهي المباراة 3-1.

ويستعد اتحاد جدة إلى خوض مباراة ودية أخرى أمام فريق حراء قبل عودة منافسات الدوري الذي يحتل به المركز الثالث بفارق نقطة عن النصر و7 عن الهلال المتصدر.