الأول من أبريل موعداً لقمة الهلال والنصر

حدد اتحاد القدم السعودي الأول من أبريل المقبل موعداً لمواجهة ديربي الرياض بين الهلال والنصر في دور ربع نهائي لكأس الملك 2017، والذي ستقام مبارياته خلال 4 أيام بين 30 مارس وحتى 2 أبريل.

وتبدأ مواجهات ربع النهائي يوم الخميس 30 مارس بمواجهة الاتفاق والتعاون، ويلعب الفيصلي والعدالة في المجمعة يوم 31 مارس، بينما يحتضن ستاد الملك فهد الدولي في الأول من أبريل ديربي الرياض، ويختتم الدور بمواجهة أهلي جدة وضيفه وج على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



ولعب قطبا الرياض مباراتين خلال الموسم الحالي، تعادلا في الأولى دوريا 1-1، وفاز النصر في نصف نهائي كأس ولي العهد 2-0، بينما تعود آخر مواجهة بينهما في كأس الملك إلى نهائي نسخة 2015

