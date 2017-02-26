شراحيلي والفريدي يبدأن مشوار العودة قبل نهائي الكأس

بدأ ثنائي النصر شايع شراحيلي وأحمد الفريدي تدريباتهما اللياقية مساء الأحد في إطار استعادتهما لياقتهما البدنية قبل خوض الفريق نهائي كأس ولي العهد أمام اتحاد جدة في العاشر من مارس المقبل.

وأظهرت الصور التي نشرها حساب النصر على "تويتر" شراحيلي والفريدي وهما يجريان حول ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في النادي الأصفر، بعد عودة اللاعبين من الإجازة التي منحها لهم الفرنسي باتريس كارتيرون عقب الفوز الصعب على النهضة في ثمن نهائي كأس الملك.

وتعرض شراحيلي إلى إصابة في أعلى الفخذ في مواجهة النصر والخليج، أما الفريدي فتعرض إلى كدمة في الصدر خلال مجريات مباراة أهلي جدة والنصر.