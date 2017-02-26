غالكا: وسط التعاون سيوقف خطورة الإيرانيين

أكد الروماني كونستانتين غالكا مدرب التعاون صعوبة مواجهة فريقه أمام استقلال طهران الإيراني يوم الإثنين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وقال غالكا خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة: مباراة صعبة، من سيتحكم بخط الوسط سيكسب المباراة لذلك أعتقد انها مباراة لاعبي خط الوسط.

وتابع: الاستقلال فريق قوي وصاحب خبرة ويتميز بالكرات الهوائية، ولكن فريقي جاهز لهذه المواجهة.

وأضاف: لدينا الطموح لتحقيق الفوز والتأهل ومواصلة ما بدأناه، الاستقلال يلعب بأسلوب الاستحواذ والكرات الطويلة.

وحقق التعاون الانتصار الآسيوي الأول في تاريخه بعد تغلبه على لوكوموتيف طشقند بهدف لا رد له في الجولة الأولى.