فتحي الجبال: دعم الجماهير سيقودنا إلى تجاوز لخويا

يعول فتحي الجبال مدرب الفتح كثيرا على دعم المشجعين عندما يستضيف لخويا القطري في ثاني مواجهاته بالمجموعة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الاثنين.



ولم يصمد الفتح أمام مضيفه استقلال خوزستان الإيراني ليخسر 1-صفر في الجولة الأولى الأسبوع الماضي لكن الجبال يرى أن فريقه يؤدي على ملعبه بشكل مختلف تماما.



وقال المدرب التونسي في مؤتمر صحفي يوم الأحد: مواجهتنا غدا ستكون أمام المرشح الأول للتأهل للدور التالي عن المجموعة إلا أن لدينا القدرة على تحقيق نتيجة إيجابية لأن الفتح عندما يلعب على أرضه وبين جماهيره يقدم أداء مغايرا تماما.



وبدأ لخويا مشواره بقوة وفاز 3-صفر على ضيفه الجزيرة متصدر الدوري الإماراتي في الجولة الماضية.



ويعاني الفتح من سوء النتائج في كافة المسابقات حيث تلقى ثلاث هزائم متتالية بداية بالخسارة 2-صفر أمام التعاون بالدوري المحلي ثم أمام استقلال خوزستان وأخيرا 1-صفر أمام الاتفاق ليودع كأس الملك يوم الجمعة الماضي.



ويغيب عن الفتح لاعبه البرتغالي أندريه فيليب "أوكرا" ومحمد الفهيد والتونسي عبد القادر الوسلاتي للإصابة لكن الجبال يبدو غير قلق قائلا: لدينا مجموعة من اللاعبين في نفس مراكز المصابين ومع توالي المباريات نجري بعض التغييرات على التشكيلة لهذه الأسباب.



وقال حمدان الحمدان قائد الفتح بطل الدوري المحلي عام 2013: هدفنا الفوز بالمباراة مثلها مثل أي مباراة نخوضها، فمواجهة لخويا تأتي للاستعداد لمباريات الدوري التي تتكسب أهمية كبيرة لنا. جميع اللاعبين على أتم استعداد للفوز رغم الغيابات.



ويحتل الفتح المركز قبل الأخير في الدوري السعودي مع بقاء 7 جولات على نهاية المسابقة .