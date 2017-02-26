مدرب الاتفاق: راضٍ عن أداء اللاعبين

أبدى الهولندي إلكو شاتوري، مدرب الاتفاق، رضاه التام عن أداء لاعبيه بعد نجاحهم في تجاوز الفتح والعبور لدور الثمانية بمسابقة كأس الملك، عقب الفوز بهدف نظيف في دور الستة عشر للبطولة.

وأرجع إلكو الفوز في كلمته للاعبين في تدريب الفريق السبت، إلى الروح المعنوية العالية والقتالية الفائقة التي كان عليها اللاعبون في المباراة، لافتاً إلى أن هناك عملا فنيا أكبر سيبدأ هذا الأسبوع خلال الإعداد لمواجهة الرائد في المرحلة القادمة ببطولة الدوري.

وقال المدرب الهولندي: "روحكم القتالية هي من كسرت حاجز الفوز، ولولا ضغط المباراة الماضية لكان أداؤكم أفضل، ثقتي بكم كبيرة بأن تقرنوا المستوى بالروح لنقدم جميعاً أفضل ما لدينا".